Житель Башкирии устроил пьяное ДТП: погиб человек

В Башкирии суд вынес приговор водителю, по вине которого в аварии погиб человек. Об этом рассказали в Объединенной пресс-службе судов республики.

Летом прошлого года, 24 августа, 32-летний житель села Халилово пьяным сел за руль Chevrolet Cruze. У автомобиля было неисправно рулевое управление, и на 37-м километре дороги Аскарово – Альмухаметово – Сибай мужчина выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ-21124. Водитель второго автомобиля умер на месте.

Абзелиловский районный суд признал мужчину виновным по уголовной статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное в состоянии опьянения». Свою вину он признал частично. Ему назначили 5,5 лет колонии-поселения, а также на 2,5 года лишили водительских прав.

– С осужденного в пользу потерпевших постановлено взыскать компенсацию морального вреда. Взят под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил, – сообщает пресс-служба судов.

