Еще один год с «Салаватом Юлаевы»: капитан Григорий Панин продлил контракт с клубом

Защитник и капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин подписал новый однолетний контракт с уфимским клубом. Об этом рассказали в пресс-службе команды.

Панин выступает за «Салават Юлаев» с 2017 года. В прошлом сезоне он провел 67 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 10 очков (4 гола + 6 передач). В плей-офф сыграл 10 игр и отдал результативную передачу.

Григорий Панин родился 24 ноября 1985 года в Усть-Каменогорске. За карьеру в КХЛ провел 987 матчей, набрал 185 очков (45 голов + 140 передач), показатель полезности – плюс 218. В его активе – два Кубка Гагарина (2009, 2010), Континентальный Кубок (2008), серебро чемпионата России и молодежного чемпионата мира, а также два бронзовых призовых места в КХЛ.

