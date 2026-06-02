Больше никакой платы за жилье и коммуналку: некоторым уфимцам предоставили серьезные льготы

Мэрия Уфы утвердила новый порядок поддержки людей со званием «Почетный гражданин города». Постановление опубликовали на сайте администрации.

Упомянутая категория горожан полностью освобождаются от платы за жилье и коммунальные услуги. Компенсация покрывает содержание жилья, взносы на капремонт, а также газ, воду, электричество и тепло. Если человек уже получает другие льготы на оплату ЖКХ, город компенсирует оставшуюся часть.

Кроме того, в случае смерти почетного гражданина администрация берет на себя расходы на погребение – до двадцати прожиточных минимумов, и на увековечение памяти – до десяти.

