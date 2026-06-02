Кофейня, ветеринарный комплекс и эко-парк: в Башкирии за 449 млн рублей построят туристический комплекс

В Башкирии появится крупный туристический комплекс. Об этом рассказали в правительстве республики.

Проект компании «Ковчег» включили в Перечень приоритетных инвестиционных проектов региона. Комплекс возведут в Чишминском районе. Инвестор вложит 449 миллионов рублей и создаст 30 рабочих мест.

На территории разместятся эко-парк, десять гостевых домов, ресторан, кофейня, конюшня с манежем, дом для передержки животных и ветеринарный комплекс. Генеральный директор Корпорации развития Башкирии Наиль Габбасов рассказал, что посетителям будут доступны занятия иппо- и канистерапией – лечебные практики с лошадьми и собаками, которые помогают развивать двигательные и коммуникативные навыки.

Специалисты Корпорации проверили земельный участок и проработали вопросы строительства подъездной дороги и подключения к инженерным сетям.

Статус приоритетного проекта дает инвестору налоговые льготы и преференции по аренде земли.

