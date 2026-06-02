«Жизненно важный препарат»: в Башкирии через прокуратуру добились помощи для мальчика-инвалида

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии прокуратура защитила право мальчика с инвалидностью на бесплатные лекарства. Об этом рассказали в прокуратуре республики.

Учалинская межрайонная прокуратура провела проверку после обращения местной жительницы. Выяснилось, что ее сын не получал жизненно важный препарат, положенный ему бесплатно.

После вмешательства прокуратуры ребенка обеспечили лекарством. По иску прокурора матери также вернули деньги, которые она потратила на покупку препарата за свой счет.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.