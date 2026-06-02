В Уфе подросток на электросамокате сбил на тротуаре 89-летнюю женщину: пенсионерка получила травмы

Фото: ГАИ Уфы

В Октябрьском районе Уфы подросток на электросамокате наехал на пожилую пешеходку. Об этом рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции города.

Авария произошла вчера вечером на улице Юрия Гагарина. 14-летний подросток ехал по тротуару и врезался в 89-летнюю женщину, которая шла впереди в том же направлении.

Пострадавшую с травмами доставили в медицинское учреждение. Подросток не пострадал. По факту аварии начато административное расследование.

В ГАИ напомнили, что арендовать электросамокат можно только с 18 лет. На тротуаре нужно снижать скорость, а на пешеходных переходах – спешиваться.

