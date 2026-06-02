Выходной и отпуск: утверждены правила поддержки пострадавших из-за ЧС

В России утвердили правила предоставления дополнительных выходных работникам, чье жилье оказалось в зоне чрезвычайной ситуации. Об этом рассказали в Государственной инспекции труда Башкирии.

Воспользоваться новыми правами смогут те, кто фактически живет в доме, попавшем в зону ЧС природного или техногенного характера, и потерял из-за этого имущество. Таким работникам положены оплачиваемый выходной день и пятидневный отпуск без сохранения заработной платы.

Правила также устанавливают четкие сроки. Работник должен подать заявление не позднее пяти рабочих дней. Работодатель обязан предоставить выходной в течение десяти календарных дней, отпуск – в течение двадцати.

Заместитель руководителя Гострудинспекции Башкирии Оксана Ванскова уточнила, что правила определяют сроки как для подачи заявлений, так и для их исполнения работодателем.

Изменения в Трудовой кодекс вступят в силу этой осенью – с 1 сентября.

