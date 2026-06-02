Облил бензином и поджег: житель Башкирии убил жену и тещу

В Башкирии перед судом предстанет 68-летний житель Туймазинского района – его обвиняют в убийстве жены и тещи. Об этом рассказали в пресс-службах прокуратуры и Следственного комитета республики.

Трагедия случилась весной прошлого года – 16 мая. В тот день мужчина был у себя дома на улице Зеленая селе Дуслык. 62-летняя жена высказала ему претензии из-за его пьянства, и между супругами вспыхнула ссора, и в какой-то момент обвиняемый облил женщину и коридор бензином и поджег.

Пламя охватило всю квартиру, погибли два человека. Жена получила обширные ожоги и скончалась в больнице. Ее 86-летняя мать – малоподвижная из-за возраста и состояния здоровья – умерла из-за отравления дымом.

Квартира сгорела полностью, огонь повредил и соседнее помещение. Причиненный собственникам ущерб оценили в 720 тысяч рублей.

На мужчину завели уголовное дело по статьям «Убийство двух лиц, в том числе лица, находящегося в беспомощном состоянии, с особой жестокостью, общеопасным способом» и «Умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества путем поджога». Свою вину мужчина не признал.

– Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Верховный суд республики для рассмотрения по существу, – сообщает СК.

