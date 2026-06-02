В Уфе «Солярис» сбил шестилетнего велосипедиста: ребенка увезла скорая

Фото: ГАИ Уфы

Вчера, 1 июня, в Ленинском районе Уфы водитель на Hyundai Solaris сбил шестилетнего ребенка на велосипеде. Об этом рассказали в Госавтоинспекции города.

Авария произошла вечером напротив дома №50 по улице Камышлинской. За рулем был 64-летний мужчина. Он ехал в сторону улицы Эпроновской и не заметил велосипедиста, который пересекал дорогу справа налево.

Ребенка с травмами увезли в медучреждение. По факту аварии начато административное расследование.

