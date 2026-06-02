Деньги вместо квартиры: в Башкирии меняют правила выдачи жилья сиротам

Фото: Абылай САРАЛАЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии готовят изменения в программу обеспечения жильем детей-сирот. Проект уже вынесли на общественное обсуждение, его опубликовали на сайте Министерства строительства и архитектуры республики.

В настоящее время тысячи сирот в регионе стоят в очереди на жилье. К 2030 году, по расчетам авторов проекта, задолженность перед ними превысит 12 тысяч человек. Ежегодно право на квартиру будет появляться еще примерно у тысячи человек.

В течение трех с половиной лет жилье планируют дать почти 6,5 тысячи человек – в первую очередь тем, у кого право возникло раньше всего. Если удастся привлечь больше средств из федерального и республиканского бюджетов, квартиры получат почти 11 тысяч человек.

Ключевое нововведение – сироты старше 23 лет смогут выбрать денежную выплату вместо квартиры. Деньги можно потратить на покупку жилья в собственность или полностью погасить ипотеку. Это решение рассчитано на тех, кто уже работает и хочет самостоятельно выбирать, где и какое жилье купить.

Еще один новый механизм – передача квартир застройщиками в рамках крупных инвестиционных проектов. Это позволит обеспечивать сирот жильем без дополнительной нагрузки на казну.

Проект также предусматривает ремонт квартир, которые уже принадлежат сиротам или в которых они живут по договору социального найма. Приемных родителей планируют обучать защите жилищных прав подопечных, а выпускников детских домов после получения жилья будут сопровождать – чтобы помочь им не потерять квартиру и грамотно ею распоряжаться.

Участники специальной военной операции из числа сирот получат приоритетное право на жилье.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.