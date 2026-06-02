Водителей уфимских автобусов начнут наказывать: горожане могут пожаловаться на отказ принимать оплату картами

В Уфе водителей автобусов, которые отказываются принимать безналичную оплату, привлекут к ответственности. Об этом заявили в Управлении транспорта и связи мэрии столицы Башкирии.

Согласно законодательству, все перевозчики обязаны принимать оплату через контрольно-кассовую технику. По данным на текущий месяц, терминалы для безналичной оплаты установили во всех автобусах муниципальных маршрутов. Контроль за их использованием ведет Управление Федеральной налоговой службы Башкирии.

Жалобы на нарушения в этой сфере в транспортном управлении собирают и систематизируют по каждому перевозчику отдельно, после чего передают материалы в налоговую службу для принятия мер.

Если водитель отказывается принять оплату картой, пассажирам советуют сообщить об этом на горячую линию МКУ «Уфагортранс».

