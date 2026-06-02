Лесные пожары в Башкирии: загорелось 86 гектаров за год

За минувшие сутки в Башкирии не возникло ни одного лесного пожара и ни одного загорания сухой растительности. Об этом рассказали в Государственном комитете республики по чрезвычайным ситуациям.

С начала 2026 года в регионе зафиксировали 13 очагов лесных пожаров на площади более 86 гектаров и 192 загорания сухой растительности на площади свыше 327 гектаров.

– Ситуацию держим на контроле! – заверили в ГК ЧС.

