Искали целый месяц: найдена мертвой Гузаль Комиссарова из Башкирии

В Башкирии завершились поиски 68-летней Гузаль Комиссаровой из села Старое Субханкулово. Об этом сообщили в региональном отделении поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

Пенсионерка пропала месяц назад, 1 мая: вышла из дома и не вернулась. По данным волонтеров, у неё могла быть потеря памяти. В день исчезновения женщина была в футболке в белую и тёмно-синюю полоску, зелёных штанах и чёрных галошах.

1 июня, ровно месяц спустя после исчезновения, волонтеры сообщили, что пропавшая была найдена мертвой. Обстоятельства обнаружения и причина смерти на уточняются.

- Приносим соболезнования родным и близким, - передали в «ЛизеАлерт».

