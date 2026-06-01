Путин отметил трёх жителей Башкирии государственными наградами

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении жителей Башкирии

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении жителей Башкирии. Соответствующий документ был опубликован 1 июня.

Медали ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» удостоен Ильгам Хабибуллин — директор Координационного центра по противодействию идеологии терроризма и экстремизма, советник при ректорате БГПУ имени Акмуллы.

Орденом «За заслуги в культуре и искусстве» наградили артиста Русского драматического театра Башкирии Валерия Малюшина.

Почётное звание «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации» получил заместитель начальника Куйбышевской железной дороги (филиал ОАО «РЖД») Дмитрий Новиков.

