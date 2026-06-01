Известному псу-спасателю Торину из Башкирии исполнилось 12 лет

Фото: ГКЧС Башикрии

Свой 12-й день рождения отмечает служебный пёс Аварийно-спасательной службы Госкомитета Башкирии по ЧС — бордер-колли Торин. Из них десять лет он помогает спасателям искать людей.

Торин назван в честь героя книг Толкина — Торина Дубощита. Готовиться к работе он начал ещё трёхмесячным щенком: осваивал поиск людей в природной среде и в завалах. За десять лет службы пёс участвовал в десятках операций.

Особая страница в его биографии — работа в Турции после землетрясения в феврале 2023 года. В составе башкирских спасателей Торин искал людей под руинами. Благодаря ему под завалами обнаружили двоих человек — женщину и парня, которые провели под обломками больше пяти суток.

- После возвращения из Турции о Торине узнали далеко за пределами республики. Он стал участником телевизионных программ, а его история получила широкий общественный отклик. Однако для своих коллег Торин остается прежде всего надежным напарником, который всегда готов к работе, - рассказали в ГКЧС Башкирии.

Несмотря на возраст, Торин по-прежнему с радостью бежит на работу и тренировки.

