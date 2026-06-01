ХК «Салават Юлаев» обменял нападающего Александра Суворова в АКМ

Фото: ХКСЮ

«Салават Юлаев» обменял спортивные права на нападающего Александра Суворова в АКМ. Уфимцы получили денежную компенсацию, сообщили в пресс-службе хоккейного клуба.

Суворов перешёл в «Салават Юлаев» летом 2025 года. В составе уфимцев он провёл 4 матча в КХЛ, а также набрал 30 очков (13 голов и 17 передач) в 55 играх ВХЛ за фарм-клуб «Торос». Клуб поблагодарил игрока за работу и пожелал удачи в дальнейшей карьере.

Справка: АКМ — это хоккейный клуб из Тулы, выступающий в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ). Команда была основана в 2021 году.

