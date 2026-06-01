Сосед избил 82-летнюю пенсионерку её собственной тростью в подъезде жилого дома

В башкирском городе Стерлитамаке 53-летнему мужчине вынесли приговор за причинение легкого вреда здоровью. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Башкирии.

Инцидент произошел в августе прошлого года. Ночью между осужденным и его 88-летней соседкой произошел конфликт на лестничной клетке. Во время ссоры мужчина как минимум два раза ударил пенсионерку ортопедической тростью, которую у нее ж и отнял.

На суде мужчина признал вину, но частично. Ему назначили год ограничения свободы.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.