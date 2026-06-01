Движение на мосту трассы Уфа-Оренбург у Чесноковки ограничат с 9 июня

С 9 июня на трассе Уфа — Оренбург в районе села Чесноковка частично перекроют мост через реку Берсувань. Как сообщили в Минтрансе Башкирии, там начнутся плановые ремонтные работы.

Сначала строители займутся правой стороной в сторону Оренбурга — движение по ней закроют с 9 июня по 8 июля. Автомобили пустят по встречной полосе реверсивно, работу светофоров отрегулируют. С 15 июля по 13 августа закроют левую сторону в направлении Уфы.

Мостовики будут работать круглосуточно: заменят покрытие, гидроизоляцию, ограждения, тротуары и нанесут новую разметку. В час пик схему движения подстроят под поток — утром три полосы отдадут в сторону Уфы, вечером — в сторону Оренбурга. Ремонт планируют завершить 13 августа.

