Россельхознадзор сообщил о некачественном лекарстве в Башкирии

Россельхознадзор Башкирии выявил несоответствие качества ветеринарного препарата «Ветциклин» серии 42210673 производства компании «ВЕТПЛЕКС». Лекарство не прошло проверку по двум показателям: фракционный состав (ситовой анализ) и насыпная плотность. Срок годности этой партии - до 5 июня 2027 года.

«Ветциклин» — это антибиотик для лечения бактериальных инфекций у телят, свиней и сельскохозяйственной птицы. Его применяют при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, дыхательных путей и мочеполовой системы.

Ведомство приняло решение изъять из оборота всю партию.

