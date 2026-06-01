НовостиОбщество1 июня 2026 15:22

Россельхознадзор сообщил о некачественном лекарстве в Башкирии

Его используют для лечения бактериальных инфекций
Владислав КАЗАНЦЕВ

Фото: Виктория МИНАЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Россельхознадзор Башкирии выявил несоответствие качества ветеринарного препарата «Ветциклин» серии 42210673 производства компании «ВЕТПЛЕКС». Лекарство не прошло проверку по двум показателям: фракционный состав (ситовой анализ) и насыпная плотность. Срок годности этой партии - до 5 июня 2027 года.

«Ветциклин» — это антибиотик для лечения бактериальных инфекций у телят, свиней и сельскохозяйственной птицы. Его применяют при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, дыхательных путей и мочеполовой системы.

Ведомство приняло решение изъять из оборота всю партию.

