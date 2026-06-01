Празднование Дня пограничника обернулось трагедией для уфимца

Фото: администрация Кармаскалинского района

В Кармаскалинском районе Башкирии мужчина погиб во время празднования Дня пограничника. Об этом сообщили в администрации муниципалитета.

Всё случилось в минувшие выходные. Компания мужчин отмечала праздник на садовом участке в Подлубовском сельсовете. В какой-то момент все они, изрядно выпив, сели в Renaul Logan и поехали в сторону деревни Орловки, до которой нужно было преодолеть почти девять километров.

В пути случилось ДТП. Находившийся за рулем 38-летний уфимец, в саду у которого изначально все отдыхали, не справился с управлением, и машина перевернулась. Водитель погиб на месте происшествия до приезда скорой помощи.

– Трагедия на этом не закончилась. Спустя некоторое время после ДТП сгорел бревенчатый садовый дом, принадлежавший погибшему, – рассказали в администрации Кармаскалинского района.

