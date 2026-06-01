Жители Башкирии увидят сближение Венеры и Юпитера

За движением Венеры и Юпитера можно наблюдать после заката на северо-западе.

С 1 июня жители Башкирии смогут наблюдать редкое астрономическое явление – постепенное сближение Венеры и Юпитера. Как рассказали в Уфимском городском планетарии, через 30-40 минут после захода солнца нужно посмотреть на северо-западную часть неба. Невысоко над горизонтом будут видны две яркие «звезды»: самая яркая из них – Венера, а чуть менее яркая – Юпитер.

При благоприятной погоде можно наблюдать несколько дней, как они подходят все ближе друг к другу. Кульминацией станет их соединение 9 июня, когда Венера приблизится к Юпитеру максимально близко.

Причиной такого явления является в движении планет по орбитам. Венера находится к Земле ближе, чем Юпитер, и скорость ее движения вокруг Солнца выше. Поэтому на фоне звезд она перемещается быстрее и в какой-то момент начинает догонять Юпитер. Звезды же кажутся неподвижными, поскольку находятся от нас на огромном расстоянии.

