Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 июня 2026 12:30

Пенсионерке из Уфы пересчитали плату за коммуналку

Сумма переплаты превысила 100 тысяч рублей
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Прибор учета горячей воды не работал пять лет, но перерасчет сделали неверно.

Прибор учета горячей воды не работал пять лет, но перерасчет сделали неверно.

Прокуратура Советского района Уфы проверила соблюдение закона в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Основанием послужило обращение местной жительницы.

Как рассказали в ведомстве, пенсионерка просила ресурсоснабжающую организацию пересчитать плату за горячее водоснабжение, так как ее прибор учета вышел из строя. Прокурорская проверка показала, что по результатам рассмотрения заявления перерасчет произвели неверно. Выяснилось, что счетчик фактически сломался пять лет назад, но это обстоятельство не учли.

Прокуратура внесла директору организации представление. После этого права заявительницы восстановили. Женщине пересчитали плату на сумму более 100 тысяч рублей.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.