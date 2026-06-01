Пенсионерке из Уфы пересчитали плату за коммуналку

Прибор учета горячей воды не работал пять лет, но перерасчет сделали неверно.

Прокуратура Советского района Уфы проверила соблюдение закона в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Основанием послужило обращение местной жительницы.

Как рассказали в ведомстве, пенсионерка просила ресурсоснабжающую организацию пересчитать плату за горячее водоснабжение, так как ее прибор учета вышел из строя. Прокурорская проверка показала, что по результатам рассмотрения заявления перерасчет произвели неверно. Выяснилось, что счетчик фактически сломался пять лет назад, но это обстоятельство не учли.

Прокуратура внесла директору организации представление. После этого права заявительницы восстановили. Женщине пересчитали плату на сумму более 100 тысяч рублей.

