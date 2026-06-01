В Уфе 11-летняя девочка упала с эскалатора в ТЦ «Семья»

У пострадавшей диагностировали черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вечером 31 мая в торговом центре «Семья» произошел несчастный случай с ребенком. По предварительным данным, 11-летняя девочка спускалась на эскалаторе с третьего этажа на второй, и в какой-то момент она перегнулась через ограждение и сорвалась вниз, пролетев целый этаж.

Врачи диагностировали у школьницы закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибы головы, а также травмы живота и шеи. Сейчас ребенок госпитализирован.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.