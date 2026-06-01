19-летняя жительница Башкирии пойдет под суд за участие в мошеннической схеме

Счет использовали для хищения денег у жителя Керчи.

Прокуратура Орджоникидзевского района Уфы утвердила обвинительное заключение в отношении 19-летней жительницы Белебея. Девушку обвиняют в неправомерном обороте средств платежей.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, в августе 2025 года незнакомое лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, предложило ей за денежное вознаграждение оформить банковский счет и предоставить к нему доступ. Девушка согласилась. Этот человек впоследствии использовал счет для хищения денег у жителя города Керчи. Когда счет заблокировали, девушка перевела средства на другой свой счет, обналичила их в банкомате и передала аферисту.

Уголовное дело направлено мировому судье Орджоникидзевского района Уфы.

