Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия1 июня 2026 11:35

19-летняя жительница Башкирии пойдет под суд за участие в мошеннической схеме

Девушка оформила банковский счет и передала доступ к нему мошенникам
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Счет использовали для хищения денег у жителя Керчи.

Счет использовали для хищения денег у жителя Керчи.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Орджоникидзевского района Уфы утвердила обвинительное заключение в отношении 19-летней жительницы Белебея. Девушку обвиняют в неправомерном обороте средств платежей.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, в августе 2025 года незнакомое лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, предложило ей за денежное вознаграждение оформить банковский счет и предоставить к нему доступ. Девушка согласилась. Этот человек впоследствии использовал счет для хищения денег у жителя города Керчи. Когда счет заблокировали, девушка перевела средства на другой свой счет, обналичила их в банкомате и передала аферисту.

Уголовное дело направлено мировому судье Орджоникидзевского района Уфы.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.