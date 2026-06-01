В Уфе спасатели вызволили ногу малыша из стула-капкана

Фото: УГЗ Уфы

Накануне Дня защиты детей сотрудникам управления гражданской защиты Уфы пришлось проводить необычную операцию. Маленький житель столицы республики угодил в настоящую ловушку: его нога застряла в спинке обычного стула.

К счастью, для спасателей подобные задачи не являются невыполнимыми. Специалистам удалось освободить ножку малыша. Медицинская помощь ребенку, по всей вероятности, не потребовалась.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.