На сабантуях в Башкирии запретят карусели

Хабиров поручил наказывать руководителей муниципалитетов за нелегальное размещение каруселей.

В период проведения сабантуев в муниципалитетах Башкирии ужесточат контроль за размещением развлекательного оборудования. Об этом на оперативном совещании правительства в ЦУРе доложил руководитель ведомства Урал Искандаров.

По его словам, главы районов вправе запретить предпринимателям устанавливать карусели и другие аттракционы, которые не получили временную регистрацию в органах гостехнадзора. Искандаров обратился к руководителям муниципальных образований с просьбой не разрешать монтаж техники без соответствующего учета.

Также чиновник призвал жителей республики быть внимательными и соблюдать правила безопасности во время катания.

