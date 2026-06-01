В Башкирии объявили штормовое предупреждение из-за гроз

Температура воздуха днем составит до +20 градусов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

МЧС Башкирии распространило экстренное предупреждение об ухудшении погодных условий. По данным ведомства, завтра, 2 июня, в ряде районов региона пройдут грозы. В отдельных восточных территориях сохранится чрезвычайный уровень пожароопасности.

Кроме того, в республике ожидаются непродолжительные осадки в виде дождя. Ветер сменит направление с юго-западного на северный, его скорость будет умеренной, однако днем в отдельных местах возможны порывы. Ночью столбики термометров покажут от +5 до +10 градусов, днем воздух прогреется до +15…+20.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.