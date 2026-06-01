В Башкирии из 418 проверенных аттракционов 28 признали непригодными

В 2025 году доля допущенных аттракционов была выше – 97 процентов.

В Башкирии завершилась проверка технического состояния аттракционов. Об этом на оперативном совещании в ЦУРе сообщил председатель Госкомитета республики по надзору за техсостоянием самоходных машин Урал Искандаров.

Из 418 осмотренных единиц развлекательного оборудования специалисты допустили к работе 390, что составляет 93 процента. Остальным 28 аттракционам отказали в эксплуатации. Причиной отказа, по данным властей, стали неисправные системы управления, нарушение условий межсезонного хранения, истечение сроков эксплуатации или аренды земельных участков.

По словам Искандарова, у каруселей, которые не прошли проверку, приостановлена государственная регистрация до устранения нарушений. Для сравнения: в прошлом году проверку прошли 414 аттракционов из 423 имеющихся, то есть 97 процентов.

