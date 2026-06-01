Хабиров вновь предложил заменить памятник Салавату Юлаеву на бронзовый

На оперативном совещании в правительстве Башкирии 1 июня Радий Хабиров вновь озвучил идею замены памятника Салавату Юлаеву на точную копию. По словам главы Башкирии, реставраторы, которые занимаются памятником в специальном цеху, сообщают, что порядка 80% памятника нужно будет менять.

- Порядка 80% большого памятника – надо новые элементы делать. Это же еще собирать его заново и металл оставшийся довольно невысокого качества. В ходе дискуссии родилась идея, которую я предложил на суд общественного мнения, на мнение жителей республики. Что можно пойти более сложным путем, но более надежным и, на мой взгляд, более стратегически выверенным. Отлить новый памятник из бронзы, это долговечно. Если мы этот памятник (существующий – Ред.) установим, это опять же экспертное мнение, он может простоять и 20 лет, и 50 и может даже 10. Потому что он в сложном состоянии, - заявил на совещании Хабиров.

Глава республики вновь озвучил предложение: установить на место точную копию из бронзы. А оригинал «убрать» под специальный купол как музейный экспонат. Хабиров на совещании поручил начать подготовку к созданию копии памятника Салавату Юлаеву уже из бронзы.

- Мы обещали восстановить его в 2027 году и к этому году надо будет стремиться. У нас там еще большие задачи по благоустройству. Ну и крайний еще аргумент: внук Сосланбека Тавасиева дал большое интервью, где сказал, что первоначально памятник и должен был отливаться из бронзы, - напомнил глава Башкирии.

