В Уфе назначен новый исполняющий обязанности главы администрации

Шарипов приступил к обязанностям с 1 июня.

В администрации Уфы произошли кадровые перестановки. С 1 июня обязанности главы столицы Башкирии временно исполняет Рустам Шарипов. Ранее чиновник руководил администрацией Хайбуллинского района.

О назначении на оперативном совещании правительства в ЦУРе объявил руководитель региона Радий Хабиров. Глава республики отметил, что представлять нового врио нет необходимости, так как его хорошо знают.

По его словам, Шарипов на протяжении 12 лет занимал посты глав районных администраций: пять лет он руководил Бурзянским районом и еще семь - Хайбуллинским, причем, по словам Хабирова, достаточно успешно и деятельно.

- Сейчас Уфе нужно дать немного энергии, потому что мы не можем входить без этой энергии в выборную кампанию, так как она будет непростой, будет избираться Городской совет, - сказал Хабиров.

Напомним, 30 апреля суд избрал меру пресечения в отношении градоначальника Ратмира Мавлиева. Чиновника сначала отправили в следственный изолятор на два месяца, а затем отпустили под домашний арест.

