Трехдневные выходные ждут жителей Башкирии в честь Дня России

В июне жителей Башкирии, как и всех граждан России, ожидает дополнительный нерабочий день в связи с празднованием Дня России, который традиционно отмечается 12 июня.

В текущем году эта дата приходится на пятницу, таким образом, при пятидневной рабочей неделе россияне будут отдыхать три дня подряд – с 12 по 14 июня включительно. В четверг, 11 июня, продолжительность рабочего времени сократят на один час – это требование закреплено в Трудовом кодексе.

При этом в число календарных дней ежегодного оплачиваемого отпуска не входит только сам праздник – 12 июня. Для тех, кто трудится шесть дней в неделю, выходными станут лишь 12 и 14 июня.

Следующие продолжительные выходные в республике, по предварительным данным, ожидаются не раньше октября, в День Республики (11 октября), который в этом году выпадает на воскресенье.

