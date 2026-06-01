В Башкирии начался основной этап сдачи ЕГЭ

Пересдать один из экзаменов можно будет 8 и 9 июля.

Сегодня, 1 июня, в Башкирии официально стартовал основной этап сдачи Единого государственного экзамена. Первыми в расписании значились история, литература и химия. Эти предметы открыли марафон итоговой аттестации для более чем 5 тысяч 11-классников.

По данным республиканского минпросвещения, всего в этом году на сдачу ЕГЭ зарегистрировались около 17 тысяч учеников. Самым востребованным предметом по выбору вновь стала профильная математика, которую выбрали примерно 62 процента участников.

Традиционно высок интерес и к обществознанию. При этом наблюдается рост популярности информатики, физики, биологии и химии.

Следующие массовые испытания запланированы на 4 и 8 июня, когда выпускники будут сдавать русский язык и математику (базовый и профильный уровни соответственно). На 11 июня назначены обществознание и физика, на 15 июня – биология, география и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам. 18 и 19 июня отведены под информатику и устную часть («Говорение») по иностранным языкам.

Резервные дни для сдачи экзаменов по всем дисциплинам предусмотрены с 22 по 25 июня.

