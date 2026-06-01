В Уфе на улице Кирова загорелся пассажирский автобус «ЛиАЗ»

Причина возгорания пассажирского автобуса в Уфе устанавливается.

Сегодня утром, 1 июня, в экстренные службы Башкирии поступило сообщение о возгорании на улице Кирова в Уфе. Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, прибывшие пожарные расчеты обнаружили, что огонь охватил задний отсек автобуса марки «ЛиАЗ».

По словам спасателей, общая площадь пожара составила 15 квадратных метров. В результате инцидента никто не пострадал.

В настоящий момент на месте происшествия работает дознаватель МЧС России. Причина возгорания и точные обстоятельства случившегося устанавливаются.

