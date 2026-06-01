Житель Башкирии случайно столкнулся с медведем в пяти метрах от себя

Встреча с медведем в Башкирии закончилась благополучно благодаря миролюбию зверя.

В Кугарчинском районе Башкирии местные жители пережили неожиданную встречу с диким зверем. Как сообщается в телеграм-канале «БашПрирода», очевидцы обнаружили медведя в кустарнике на расстоянии всего пяти метров от себя.

Житель Кугарчинского района лицом к лицу столкнулся с медведем и остался невредим

Автор видео и другие жители республики отметили, что косолапый проявил миролюбие.

- Мишка оказался добрым, - говорят они.

Только благодаря «приятному» характеру завершился без каких-либо негативных последствий для людей.

