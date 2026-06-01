В Башкирии с начала года наркотиками отравились 58 человек

Больше всего случаев зафиксировано в Уфе. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Управление Роспотребнадзора по Башкирии обнародовало статистику по отравлениям наркотическими веществами. С начала текущего года зарегистрировано 58 подобных случаев, что меньше, чем за аналогичный период прошлого года (72).

Однако доля летальных исходов по-прежнему остается пугающе высокой: из 58 пострадавших скончались 34 человека (годом ранее – 36). Основная часть трагедий пришлась на столицу региона: в Уфе зафиксировано 42 случая. По два отравления произошли в Салавате и Стерлитамаке. Единичные случаи зарегистрированы в Благовещенске, Ишимбае, Кумертау, Нефтекамске, Туймазах и Янауле.

Среди муниципальных районов самым неблагополучным оказался Уфимский район: там выявлено три отравления. Также по одному случаю зафиксировано в Иглинском, Кушнаренковском и Туймазинском районах.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.