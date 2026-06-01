С 1 июня в Башкирии открываются 264 пляжа

В первый день лета, 1 июня, в Башкирии официально стартует купальный сезон. Для жителей и гостей республики распахнут двери 264 пляжа, где начнут нести дежурство общественные спасатели.

Всего к летнему периоду планируется открыть 560 зон отдыха у воды, а за последние пять лет количество оборудованных пляжей в регионе увеличилось в 2,2 раза. Благодаря этому число несчастных случаев на воде сократилось в полтора раза.

Однако погода в ближайшее время вряд ли порадует любителей позагорать. Синоптики прогнозируют дождливый июнь. В первой декаде месяца дневная температура воздуха будет колебаться в пределах +20...+25 градусов. Ожидаются дожди с грозами, а ночи останутся прохладными.

