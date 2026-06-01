Поликлинику в Иглино возведут за 822 млн рублей к концу 2028 года

В Башкирии заключен контракт на возведение новой поликлиники за 822 млн рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Управление капитального строительства Башкирии, которое подчиняется республиканскому министерству строительства, подписало договор с обществом с ограниченной ответственностью «Билд» на возведение поликлиники в селе Иглино, сообщает «Ъ-Уфа».

Стоимость объекта оценивается в 822 миллиона рублей. Большую часть этой суммы – 805,5 миллиона рублей – направят в виде субсидии из федеральной казны. Остальные средства выделит бюджет республики.

Добавим, что новая поликлиника рассчитана на 600 пациентов в смену. Завершить строительство планируется в конце 2028 года.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.