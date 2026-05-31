Уфимка на BMW X3 протаранила жилой дом

Фото: ГАИ Уфы

В Уфе женщина за рулем иномарки врезалась в жилом дом. Об этом сообщила городская Госавтоинспекция.

ДТП случилось вечером 30 мая. По данным дорожной полиции, 44-летняя уфимка ехала на BMW X3 по улице Города Галле и в какой-то момент резко повернула на пешеходную зону. Продолжив движение на тротуаре, она в итоге врезалась прямо во вход табачной лавки в жилом доме на проспекте Октября. Судя по кадрам с места аварии, иномарка разбила дверь в магазин.

– Никто не пострадал, автомобиль получил механические повреждения, – передали в городской ГАИ. – По факту ДТП начато административное расследование.

