Местные увидели оставленную машину и вызвали экстренные службы: завершились поиски пропавшего в Башкирии мужчины

Фото: Учалинская телерадиостудия "УчалыТВ"

В Учалинском районе Башкирии завершились поиски пропавшего на берегу озера мужчины. Его нашли мертвым.

Как рассказали на местном ТВ, 29 мая в экстренные службы обратился сельчанин. Он сообщил, что у берега озера Ургун стоит автомобиль и лежат рыболовные принадлежности, хотя никого поблизости нет. На место прибыли сотрудники полиции и спасатели.

Как выяснилось, хозяином брошенной машины был 88-летний местный житель. Экстренные службы сразу предположили, что он мог утонуть. Так оно и вышло: тело пенсионера в итоге обнаружили на следующий день, 30 мая, в камышовой зоне озера.

Накануне «КП-Уфа» писала, что с начала года на водоемах Башкирии утонули уже 19 человек.

