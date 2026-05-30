Молодёжное правительство Башкирии признано лучшим в России в трех номинациях

Молодёжное правительство Башкирии заняло первое место на Всероссийском конгрессе молодёжного самоуправления в Москве. Об этом сообщил премьер-министр республики Андрей Назаров.

Мероприятие проходило с 27 по 29 мая. Команда из Башкирии стала лучшей сразу в трёх номинациях: за работу на местах, экспертно-аналитическую деятельность и внешнее взаимодействие. В прошлом году ребята были в пятёрке, а в этом - поднялись на первую строчку.

Молодёжное правительство работает в республике с 2019 года. Это совещательный орган при кабмине Башкирии, который занимается социальными проектами.

