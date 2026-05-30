Тело женщины обнаружили в уфимском озере

Утром 30 мая в озере Долгое в уфимском микрорайоне Нижегородка было обнаружено тело женщины. Сообщение об этом появилось в соцсетях. Информацию «КП-Уфа» подтвердили в Следственном комитете Башкирии. Там передали, что устанавливают обстоятельства смерти покойной.

– Проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, – передали в правоохранительном ведомстве.

Ранее «КП-Уфа» писала, что с начала года на водоемах Башкирии утонули уже 19 человек. Купальный сезон при этом официально начнется только 1 июня.

