НовостиОбщество30 мая 2026 16:17

В Башкирии за сутки задержали 29 пьяных водителей

Четверо из них попались повторно — им грозит уголовка
Владислав КАЗАНЦЕВ

За минувшие сутки в Башкирии задержали 29 водителей в нетрезвом состоянии. Четверо нарушителей сели за руль пьяными повторно, и теперь им грозит уголовная ответственность. Об этом сообщил начальник Госавтоинспекции республики Владимир Севастьянов.

Всего сотрудники ГАИ выявили больше 1500 нарушений правил дорожного движения. Среди них 34 случая неправильной перевозки детей, 110 выездов на встречную полосу и 55 фактов управления автомобилем без водительских прав.

