Где в Башкирии чаще всего травятся алкоголем и умирают от него - данные Роспотреба

56 человек скончались от алкоголя в Башкирии

С января по апрель 2026 года от отравления алкоголем в Башкирии скончались 56 человек – на восемь меньше, чем за тот же прошлогодний период. Показатель смертности составил 1,4 случая на 100 тыс. человек (в 2022-м было 1,5). Данные опубликовал региональный Роспотребнадзор.

Наибольшее число летальных исходов от интоксикации спиртным было зарегистрировано в Уфе (14 случаев), Стерлитамаке (4), Уфимском и Стерлитамакском районах, а также в Ишимбае (по 3).

Общий показатель отравлений алкоголем по Башкирии с начала года составил 7,7 на 100 тыс. человек (в 2025-м было 8,6). За четыре месяца этого года спиртным до необходимости медицинского вмешательства злоупотребили 287 жителей. Чаще всего это происходило в Уфе (95 случаев), Белорецке (36), Октябрьском (25), Стерлитамаке (18), Белебее (12), а также в Белорецком (18) и Миякинском (11) районах.

