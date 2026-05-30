Названа дата проведения Всероссийского инвестсабантуя «Зауралье» в Сибае

VIII Всероссийскому инвестиционному сабантую «Зауралье» в башкирском городе Сибае. пройдет 8-9 июля. Об этом сообщил премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров.

Как рассказала министр внешнеэкономических связей Маргарита Болычева, в деловой программе запланированы сессии, круглые столы и панельные дискуссии. Отдельное внимание уделят партнёрству с дружественными странами и привлечению инвестиций в малый и средний бизнес.

В 2025 году сабантуй посетили больше 2 тысяч человек из 28 регионов России и 10 стран, включая Кувейт, Иран, ЮАР, Китай и Турцию. Было подписано 17 соглашений на 30 млрд рублей. В этом году форум откроет V Международный форум бизнес-шерифов. Также впервые пройдёт фестиваль народных промыслов «Душа яшмы» — он приурочен к присвоению Сибаю статуса Всемирного ремесленного города.

