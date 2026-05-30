В Башкирии подсчитали диких животных. Популяция некоторых за 10 лет выросла в разы, а численность кабанов сократилась вчетверо

В Минэкологии рассказали о числе диких животных в РБ

В Башкирии подвели итоги ежегодного учёта диких животных, которые относятся к охотничьим ресурсам. Об этом сообщил министр экологии республики Нияз Фазылов. В подсчёте участвовали госохотинспекторы, сотрудники дирекции по особо охраняемым природным территориям, представители охотхозяйств и добровольцы — вместе они прошли почти 28 тысяч километров учётных маршрутов.

За десять лет лесные массивы региона заметно «заселились». Например, лосей теперь не 22,5 тысячи, а 36,5 тысячи. Поголовье +косули подскочило с 21 до 37 тысяч. Рыси развелось в четыре раза больше — с 300 до почти 1300 особей. Также выросла численность барсуков (с 5800 до 10 тысяч), зайцев-русаков (с 9,5 до 14 тысяч), куниц (с 4700 до 7300) и ондатр (с 9,4 до 24 тысяч). Волков стало почти вдвое больше — 870 против 468. Медведей в республике стабильно много — 2733 особи, а бобров насчитали 17 тысяч. Примерно на том же уровне держится численность белок (15,5 тысячи) и зайцев-беляков (около 29 тысяч), лисиц — около 9800.

А вот кабанов, наоборот, стало сильно меньше. Если раньше их было почти 9 тысяч, то сейчас всего 2200. В министерстве пояснили: это намеренное снижение, чтобы не допустить вспышки африканской чумы свиней.

