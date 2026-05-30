Мэрия Уфы предупредила о перекрытиях дорог из-за велопарада. Проезд ограничат на проспекте Октября и еще трех улицах

В Уфе из-за Дня 1000 велосипедистов перекроют несколько улиц. Об этом предупредили в мэрии.

Администрация опубликовала график, по которому в городе будут ограничивать движение:

С 18:00 30 мая до 18:00 31 мая перекроют улицу 8 Марта (между Айской и Мингажева);

31 мая с 6:00 до 12:00 закрыты будут:

– проспект Октября (между Северным проездом и улице имени города Галле);

– Южный и Северный проезды у Горсовета, а также внутренняя дорога между ними.

31 мая с 10:00 до 12:00 движение ограничат на:

– проспекте Октября (между Северным проездом и улицей 50-летия Октября);

– 50-летия Октября (между проспектом Октября и 8 марта)

– Айской (между 50-летия Октября и 8 Марта).

31 мая с 12:00 до 15:00 проехать нельзя будет по еще одному участку 50-летия Октября – от Айской до Мингажева.

Схема перекрытия: администрация Уфы

В мэрии пояснили, что общественный транспорт на улицах, где будут действовать ограничения, поедет в объезд по улицам-дублерам. Кроме того, 31 мая с 6:00 до 16:00 не будут ездить троллейбусы (№13, №18, №21, №22) и трамваи (№1, №5, №16, №18В).

Сам велопарад стартует в 11:00 на площади Ленина. Шествие пройдет по проспекту Октября, Айской и 8 Марта. Финиш будет в сквере Борцам Революции – он находится напротив «Огней Уфы».

