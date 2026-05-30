В Уфе на перекрёстке столкнулись три машины, пострадала женщина

Фото: ГАИ Уфы

В Уфе днём 29 мая произошло ДТП с тремя автомобилями. Об этом сообщили в ГАИ города.

Авария случилась на улице Комсомольской. 49-летняя женщина за рулём Ford Fiesta поворачивала налево на Заводскую, когда в нее врезалась встречная грузовая ГАЗель. Удар пришелся в боковую часть легковушки. После столкновения ГАЗ съехал с проезжей части и протаранил электроопору, а Ford по инерции задел движущийся рядом Toyota Prado.

Водителя, сидевшую за рулем Ford, с травмами госпитализировали.

