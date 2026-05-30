НовостиОбщество30 мая 2026 8:16

На обработку территорий от клещей и грызунов в Башкирии выделили 55 млн рублей

Противоклещевую обработку в Уфе проводят на 98 объектах
Владислав КАЗАНЦЕВ
В правительстве Башкирии обсудили санитарно-эпидемиологические мероприятия

Фото: Мария ЛЕНЦ.

В правительстве Башкирии обсудили санитарно-эпидемиологические мероприятия. Премьер-министр Андрей Назаров напомнил, что в республике ежегодно проводят профилактические обработки против клещей и грызунов за счёт государства. На это из бюджета выделяют больше 55 млн рублей.

Как доложил министр здравоохранения Айрат Рахматуллин, в 2026 году дератизацию (обработку от грызунов) планируют провести на площади 91 767 гектаров. На это заложено 53,5 млн рублей. Противоклещевую обработку в Уфе проводят на 98 объектах — в парках, скверах и местах массового отдыха — общей площадью 555 гектаров. На это выделено 1,74 млн рублей.

