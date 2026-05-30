Начало лета, рядом ни души, а уровень воды продолжает падать: что сейчас происходит с самым крупным озером в Башкирии

Фото: Александр Веселов

Минэкологии Башкирии в ответ на обращения местных жителей рассказало, какие меры принимаются для предотвращения дальнейшего обмеления озера Аслыкуль в Давлекановском районе. По данным ведомства, эта работа ведется с 2022 года – в частности, вокруг водоема восстанавливают лес.

– За период с 2022 года на территории природного парка «Аслы-Куль» высадили более 157 тыс. саженцев на общей площади порядка 52 га. Данные мероприятия проводят ежегодно. Приживаемость саженцев находится в границах нормы и составляет порядка 70% от общего объема посадок, – пояснили в министерстве экологии.

Ранее в ведомстве объясняли, что высадка деревьев создает благоприятные условия для восстановления гидрологического режима озера. Новый лес призван защитить его от выдувания снежных осадков, что предотвратит пересыхание родников и должно обеспечить озеро естественной водной подпиткой. Предполагается, что лес также предотвратит попадание в водоем продуктов эрозии почв, минеральных и органических веществ из сельхозугодий, остановит размывание и заболачивание береговой линии озера.

Озеро Аслыкуль до сих пор считается самым крупным в Башкирии. С начала десятых годов уровень воды в нем стал резко падать. Это связывают с загрязнением окружающей среды. Кроме того, до озера перестала доходить часть родников из-за заилистости, а некоторые и них и вовсе высохли.

На днях территорию озера посетил председатель союза экологов Башкирии Александр Веселов. Он поделился впечатлениями в своих соцсетях, отметив удручающее состояние Особо охраняемой природной территории.

– Начало лета – и на озере ни души в пределах видимости. Ни егерей, ни рыбаков, ни праздношатающихся местных жителей. А меж тем, уровень воды в Асы-Куле явно понижается в динамике по годам, а мелководье захватывается водной растительностью. Берега так же унылы, как и в прошлом году. Не видно и новой инфраструктуры рекреации. И только два одиноких лебедя охраняют покой этого озера. Аншлаг дирекции парка предупреждает об осторожности на тонком льду озера, несмотря на летнюю жару, – написал специалист 22 мая.

