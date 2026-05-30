Массовые проверки водителей проходят на четырех участках трасс в Башкирии

Фото: Владимир Севастьянов

На дорогах Башкирии Госавтоинспекция проводит массовые проверки водителей. Они направлены на профилактику аварий и повышение дисциплины участников движения. Об этом сообщил начальник ГАИ республики Владимир Севастьянов.

Сотрудники отдельного специализированного батальона ДПС дежурят четырех участках: на 1307-м и 1475-м километрах трассы М-5 «Урал», на 135-м и 222-м километрах дороги Уфа — Оренбург, а также на 97-м километре Р-240. Севастьянов попросил водителей с пониманием отнестись к проверкам.

